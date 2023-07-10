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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع الملك البريطاني تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يتوجه للمشاركة في قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أولويات الحكومة الأمريكية في قمة حلف الناتو المقبلة في ليتوانيا هي استمرار تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وملف انضمام السويد لحلف الناتو.

وتابعت أن من أولويات حكومة الولايات المتحدة أيضا خلال القمة هي تعزيز قدرة الحلف العسكرية الدفاعية، ومن المتوقع تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والسياسية لأوكرانيا في هذه القمة.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني الرئيس الأمريكي جو بايدن ريشي سوناك حكومة الولايات المتحدة