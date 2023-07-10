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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

٢٥% خصما على إصدارات دار الكتب والوثائق بمعرض الأوبرا الثاني للكتاب

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تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يستمر حتى ١٩ يوليو الجاري. 


وتأتى مشاركة دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم ٢٥%.
ومن أهم إصدارات الهيئة المتاحة في المعرض: "ديوان الشبراوي"، و"البوليس المصري"، و"مدارج السالكين"، و"السفور"، وأعداد من سلسلة "الثورة والحرية" وغيرها من الإصدارات المتميزة.


وتُقام النسخة الثانية من "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، على مساحة 1000 متر، يُشارك بها 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية معرض الأوبرا الثاني للكتاب خصم ٢٥ ديوان الشبراوي البوليس المصري مدارج السالكين السفور الثورة والحرية