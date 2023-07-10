البابا يعيّن البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا كاردينالًا في الكنيسة الكاثوليكيّة

عيّن البابا فرنسيس البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، كاردينالًا في الكنيسة الكاثوليكيّة.

وشهد ختام صلاة التبشير الملائكي، يوم الأحد 9 يوليو 2023، أعلان البابا تعيين العديد من الكرادله ومن بين هؤلاء الكرادلة المعيّنين، رؤساء الدوائر الفاتيكانيّة: رئيس دائرة عقيدة الإيمان المطران فيكتور مانويل فيرنانديز، ورئيس دائرة الأساقفة المطران روبرت فرنسيس بريفوست، ورئيس دائرة الكنائس الشرقيّة المطران كلاوديو غوجيروتي.

من هو الكاردينال المعيّن بييتسابالا؟

ولد الكاردينال المعيّن بييرباتيستا بيتسابالا في كولونيو ألسريو، في محافظة بيرغامو، شمال إيطاليا، في 21 ابريل 1965. دخل رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) في دير لافرنا في محافظة أرتزو في إيطاليا، حيث أبرز النذور الرهبانية الأولى بتاريخ 1985، والنذور الرهبانية الدائمة في 14 اكتوبر 1989. سيّم كاهنًا في 1990.

حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت من جامعة الأنطونيانوم الحبرية في روما في 1990. أرسله الرؤساء في ذلك العام للتخصص في علوم الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في القدس حيث حصل على شهادة الماجستير في 1993.

ودرس أيضًا اللغة العبرية الحديثة (1993-1994)، والكتاب المقدس في الجامعة العبرية في القدس (1995-1999). بدأ مزاولة التدريس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في العام 1998 حيث عهدت إليه مادة "اللغة العبرية القديمة"، وفي معهد اللاهوت المقدسي حيث عهدت إليه مادة "اليهوديات".

بدأ الخدمة في حراسة الأراضي المقدسة فى 1999. شغل منصب رئيس دير القديسين سمعان وحنة في القدس حيث اعتنى بالجماعة الكاثوليكية الناطقة بالعبرية، حيث كان مساعدًا عامًا للنائب البطريركي، ومن ثمّ النائب البطريركي خلال الأعوام 2005-2008.

أصبح حارسًا للأراضي المقدّسة في 2004. وفي 2008، عينه البابا بندكتس السادس عشر مستشارًا للجنة العلاقات مع العالم اليهودي وللمجلس الحبري لوحدة المسيحيين. وهو عضوٌ أيضًا في اللجنة الحبرية للحوار مع اليهود.

وبعد خدمة دامت 12 عامًا حارسًا للأراضي المقدّسة، عيّنه البابا فرنسيس مدبّرًا رسوليًّا على البطريركيّة اللاتينيّة في 2016، وذلك بعد قبول استقالة البطريرك فؤاد الطوال بسبب بلوغه السن القانونية.

ومنح الرسامة الأسقفيّة في 2016 في ميدنة بيرغامو الإيطاليّة. وفي 2017، عيّن عضوًا في المجمع الفاتيكاني للكنائس الشرقيّة.

عيّنه البابا فرنسيس بطريركًا للقدس للاتين في 24 تشرين الأول 2020، بعد خدمته كمدبرٍ رسوليّ عليها مدة أربع سنوات. وبعد أربعة أيام من هذا التعيين، منحه البابا "الباليوم" (بطرشيل السلطة) في كابيلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان.

و2023، عينه البابا فرنسيس كاردينالًا في الكنيسة الكاثوليكيّة.