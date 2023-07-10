بالفيديو والصور.. "نويل روبيسون" يرقص رقصته الشهيرة داخل سوق أسماك بورسعيد

زار التيك توكر الألمانى نويل روبيسون، محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، ضمن جولته في عدد من المحافظات المصرية خلال زيارته لمصر لتنشيط السياحة من خلال فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو والصور.. "نويل روبيسون" يرقص رقصته الشهير داخل سوق أسماك بورسعيد

وتوجه نويل روبيسون لزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية في بورسعيد، حيث زار سوق الأسماك الحضاري الجديد بمنطقة القنال الداخلي ورقص رقصته الشهيرة مع بائعي الأسماك وزوار السوق، في ظل أجواء من المرح والفرحة وحرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية معه.

وانتشرت فيديوهات نويل روبيسون في الشوارع المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أثناء زيارته للمناطق السياحية والأثرية بعدد من محافظات الجمهورية، وهو مشهور على منصات التواصل الاجتماعي برقصه على فيديوهات كوميدية تمثيلية أثناء محاولة الحصول على متعلقات الأشخاص بشكل كوميدي، وحصدت فيديوهاته التي صورها على مشاهدات وتفاعلات كبيرة من متابعيه.

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