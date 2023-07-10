جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ".

وتنعقد امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 17 و18 يوليو.

ويتم امتحان المجالات العملية “العملي” للإعدادية المهنية من يوم الأحد 16 يوليو إلى يوم الثلاثاء 18 يوليو.

ويتم امتحان المجالات العملية “العملي” للإعدادية الصم وضعف السمع من يوم الأحد 16 يوليو إلى يوم الثلاثاء 18 يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النظرية الخاصة بالدور الثاني للشهادة الإعدادية والمتخلفين عن أداء الامتحانات “بعذر مقبول” بدءًا من يوم الإثنين الموافق 24 يوليو حتى يوم الإثنين الموافق 31 يوليو.

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