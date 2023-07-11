«فيتوريا» يغيب عن قرعة تصفيات مونديال 2026

وصلت أمس بعثة المنتخب الأولمبى إلى القاهرة قادمة من المغرب، وذلك بعد انتهاء مشاركة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى استضافها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الماضى وحتى 8 يوليو الجارى.

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الأولمبى، والذى أكد فخره بالجيل الصاعد وتقديره للمجهود المبذول من اللاعبين وثقته على تقديم أداء مميز فى أولمبياد باريس 2024

على جانب آخر، اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» رباعى منتخب مصر الأولمبى «حمزة علاء وحسام عبد المجيد، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل»، فى تشكيل الأفضل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال مصدر بالجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن البرازيلى ميكالى بدأ بالفعل فى الاستعدادات لأولمبياد باريس، ووضع خطة مبدئية لعرضها على مسئولى اتحاد الكرة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ«البوابة»، إلي أن ميكالى، يضع النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويحق لمنتخب مصر الأولمبى تدعيم صفوفه بلاعبين 3 كبار قبل المشاركة فى أولمبياد باريس 2024، وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وسبق، وأعلن ميكالى أنه حال التأهل لأولمبياد باريس سيكون محمد صلاح أول اختياراته، متمنيا أن تنجح جهوده فى ضم محمد صلاح للقائمة المشاركة فى أولمبياد باريس.

وواصل المصدر، أن ميكالى جهز ورقة بها 10 أسماء يتصدرهم النجم محمد صلاح وأيضا مصطفى محمد بجانب زيزو لاعب الزمالك ومحمد عبد المنعم لاعب الأهلى ولم تتضمن القائمة أى حارس مرمى بعد تألق حمزة علاء خلال بطولة أفريقيا.

وعلمت «البوابة» أن ميكالى طلب من محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، إقامة مواجهات ودية قوية قبل أولمبياد باريس وتحديدا مع منتخبات تأهلت بالفعل لهذا الحدث الكبير.

واقترح ميكالى على اتحاد الكرة البدء فى التجهيز لوديات مع البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأمريكا وهى المنتخبات التى تأهلت بالفعل حتى الآن للأولمبياد.

على جانب آخر، يتواصل العد التنازلى لموعد حفل سحب قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامته أواخر الأسبوع الجارى فى كوت ديفوار.

وتأكد بشكل نهائى غياب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن حفل سحب قرعة تصفيات كأس العالم، وعلمت «البوابة» أن غياب فيتوريا عن مراسم قرعة تصفيات كأس العالم بسبب تزامن موعد القرعة مع فترة الإجازة التى يقضيها المدرب البرتغالى فى بلاده برفقة أسرته.