سكرتير عام بني سويف يبحث سبل وآليات تعظيم عوائد مشروع الغابة الشجرية ببياض العرب

ترأس السكرتير العام اللواء حازم عزت السكرتير العام،اجتماع اللجنة "التي شكلها المحافظ بالقرار رقم 1896 لسنة 2022"لبحث وتنفيذ الآليات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من عوائد مشروع الغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية والذي تنفذه شركة المياه على مساحة تزيد عن 2600 فدانا "أرض أملاك دولة تتبع ولاية المحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض موجز وسريع عن الوضع الحالي لمشروع الغابة الشجرية وأهميتها من كافة النواحي ، ومراحل إنشائها والكميات التي تستوعبها من مياه الصرف والمستخدمة لزراعة الغابة والمساحات المنزرعة وخطة التوسع المستقبلية وأنواع الزراعات والأشجار ، علاوة على مناقشة بعض التفاصيل والجوانب القانونية والإدارية،ضمن الإعداد والتجهيز لبروتوكول مزمع توقيعه بين المحافظة وشركة المياه لتنظيم وتعظيم عوائد المشروع.

حضر الاجتماع :هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، ومسؤولو: شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،الزراعة،الاستثمار، المنطقة الصناعية ببياض العرب ، ومديري إدارات :الشؤون القانونية ، الميزانية ومسؤول عن التفتيش المالي والإداري ، ورئيس قرية بياض العرب.