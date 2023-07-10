أب صيني يصل لابنه المختطف بعد 22 سنة

بعد سنوات طويلة من البحث عن ابنه المفقود، عثر رجل صيني على ابنه بعد 22 سنة من اختطافه، في رحلة بحث طويلة وشاقة.

بداية القصة أنه في عام 2001 غادر لي ووز منزله، وترك ابنه تحت إشراف أحد الجيران، إلا أنه لم يكن يتوقع أن ذلك قد يفقده وهو في عمر 4 سنوات لعشرات السنين وأخبرته جارة أنه في وقت لاحق أنها شاهدت رجلا مشبوها في الشارع قام باستجرار الصبي واختطفه وبوها أبلغت الشرطة..

على الرغم من تقدمه في السن والشعور بالتعب مع مرور كل عام، إلا أنه لم يستسلم أبدا، وعلى مدار الـ 22 عاما التي قضاها في البحث عن ابنه، أصبح لي صديقا لآباء آخرين في محاولة يائسة للعثور على أطفالهم المختطفين.

والتقى بأكثر من 300 رجل شرطة، خلال العقدين الأخيرين من البحث عن ابنه وزار مئات المدن في جميع أنحاء الصين.