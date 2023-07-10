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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس هيئة الإسعاف يتفقد عددا من التمركزات بمحافظة الإسكندرية.. صور

رئيس هيئة الإسعاف
رئيس هيئة الإسعاف المصرية
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تفقد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الإثنين، عدداً من التمركزات والنقاط الإسعافية بنطاق محافظة الإسكندرية، ذلك ضمن الجولات التفقدية التي يحرص من خلالها رئيس الهيئة على تفقد وتيرة سير العمل وانتظامه.

وتضمنت زيارة رئيس هيئة الإسعاف، الاجتماع بمجموعة من العاملين بمبنى الهيئة بكوم الدكة، وذلك في إطار حرصه الدائم على الاستماع لمقترحات العاملين والإشكاليات التي تعرقل سير العمل.

وأثمر اللقاء على توجيه رشيد، بتطوير ورفع كفاءة عدد من التمركزات الإسعافية، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي تستهدف توفير بيئة عمل صحية للأطقم الإسعافية.

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