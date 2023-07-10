بيطري الأقصر: تحصين 78775 حيوانا خلال الحملة القومية الأولى.. صور

أنهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي كانت قد بدأت أعمالها في شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إن إجمالي إعداد الحيوانات التي تم تحصينها خلال الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٣، بلغ ٧٨٧٧٥ حيوان رأس أبقار وجاموس و وأغنام وماعز، وبياناتها كالآتي ٢٣٠٠٨ رأس أبقار، وعدد ٥١٦٠ رأس جاموس، وعدد ٢٦٥٨١ رأس أغنام وماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

وأضاف، أنه تم تكثيف أعمال توعية مربى وتجار الماشية خلال لجان التحصينات، بضرورة وأهمية التحصين الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتعريفهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض والتي في مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض، حيث تم تنفيذ عدد ٣١٤ ندوة إرشادية بيطرية من ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لتفعيل الدور المجتمعي والإرشادي لمديرية الطب البيطري والوحدات التابعة لها .

وأشار مدير بيطري الأقصر، إلى استمرار أعمال التأمين على الماشية والترقيم، والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها بالتزامن مع أعمال التحصين، وذلك في ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الحملة القومية الأولى (1)

الحملة القومية الأولى (1)

الحملة القومية الأولى (2)

الحملة القومية الأولى (2)

الحملة القومية الأولى (3)

الحملة القومية الأولى (3)

الحملة القومية الأولى (4)

الحملة القومية الأولى (4)

الحملة القومية الأولى (5)

الحملة القومية الأولى (5)

الحملة القومية الأولى (6)

الحملة القومية الأولى (6)

الحملة القومية الأولى (7)

الحملة القومية الأولى (7)

الحملة القومية الأولى (8)

الحملة القومية الأولى (8)

الحملة القومية الأولى (9)

الحملة القومية الأولى (9)

الحملة القومية الأولى (10)

الحملة القومية الأولى (10)

الحملة القومية الأولى (11)

الحملة القومية الأولى (12)

الحملة القومية الأولى (13)

الحملة القومية الأولى (14)

الحملة القومية الأولى (15)

الحملة القومية الأولى (16)

الحملة القومية الأولى (17)

الحملة القومية الأولى (18)

الحملة القومية الأولى (19)