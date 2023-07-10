روسيا: القوات الأوكرانية تقصف مناطق في مقاطعة خيرسون

الإثنين 10/يوليو/2023 - 02:48 م

أعلنت هيئة الطوارئ بمقاطعة خيرسون التابعة لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت خلال الليلة الماضية خمس بلدات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالمقاطعة بـــ 27 قذيفة مدفعية.

وقالت الهيئة المذكورة في بيان اليوم الاثنين "واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية الليلة الماضية في بلدات "نوفايا كاخوفكا" و"كاخوفكا" و"ستارايا زبوريفكا" و"رادينسك" وساجي"، حيث أطلق 27 قذيفة مدفعية على هذه البلدات"، موضحا أنه يجري حاليا تحديد الإصابات في صفوف المدنيين والخسائر المادية في البنية التحتية.

وأضاف البيان:"أن الوحدات الأوكرانية أطلقت بعد ظهر أمس الأحد أيضا 12 قذيفة على بلدة "بيشانوفكا" و7 قذائف على مواقع تابعة للقوات الروسية في المنطقة، و8 قذائف على منطقة "أليوشكي" و8 قذائف أخرى على قرية "كرينكي" و6 قذائف على بلدة بودستبني".