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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يطالب واشنطن بآلية عمل للضغط على إسرائيل

بايدن
بايدن
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم الضغط عليها لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكد أبو يوسف، في تصريحات صحفية، في مدينة رام الله، أنه يجب على واشنطن إيجاد آلية عمل وضغط فعلي على إسرائيل لتحقيق حل الدولتين بدل الاكتفاء بمجرد إطلاق تصريحات إعلامية، ، لأن استمرار غياب ذلك هو ما يجر المنطقة إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال في تصريحات صحفية لسي إن إن، إنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

الولايات المتحدة اتفاق واشنطن