محافظة الجيزة: رفع 50 طن مخلفات بطموة في مركز أبو النمرس

كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس برفع كفاءة النظافة بالقري وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابه لشكاوي الواردة.

وفور تلقي محافظة الجيزة شكوي المواطنين من تراكم للمخلفات بشارع عبد الرازق بطموه وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس والتي أسفرت عن رفع 50طن مخلفات وقمامة بشارع عبد الرازق المتفرع من شارع الغاز بطموه خلال حملات استمرت علي مدار اليوم.

كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار علي جانبى مصرف عبد الرازق بنطاق المنطقة المذكورة وجارى المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مره اخرى.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعه جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني بالقطاعات التي بحاجه لذلك ومتابعه الأداء لتحسين منظومة النظافة.