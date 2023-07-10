«الديناصور» لعمرو حسين تفوز بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الرواية الفائزة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثانية 2023، وفاز بالجائزة رواية "الديناصور" للروائي عمرو حسين من مصر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن الخمس رويات التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة والتى تم اختيارها من بين 14 رواية، سبق وأن وصلت إلى القائمة الطويلة.

وضمت القائمة القصيرة خمس روايات هي:"نيلة زرقا" للروائي فجر يعقوب من فلسطين، و"سلالات منقرضة" للروائي ملاك رزق من مصر، "زهرة الملكة أنديز" للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر، "دار المسدة" للروائي هشام علي من ليبيا.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الأديب إبراهيم السعافين، كل من الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، الناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، الناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

وذكرت لجنة تحكيم جائزة غسان كنفانى فى دورتها الثانية حيثيات وصول رواية الديناصور لعمرو حسين، حيث انها تنهض على حركة محسوبة بين أصوات الرواة من خلال حبكة محكمة، وتعكس هموم العصر وقضاياه بنقلات سردية بسيطة وسلسة، ولغة مشبعة باستخداماتها الحية المتدفقة، في عالم التلاقي والتباعد بين الأجيال المتعددة، وتجربة الحب التي لم تكتمل، وربما لن تنتهي أبدا.

ورواية الديناصور لعمرو حسين صادرة عن دار دون للنشر والتوزيع ، ومن أجواء الرواية إن الذاكرة لا تنسى من أحببناهم بصدق.. الذكريات الجميلة تبقى وإن رحلوا.

في شوارع حي المعادي القديمة يحاول ”مُصطفى“ أن يسرد وقائع ما جرى له ولحبيبته القديمة منذ سنوات عديدة.. وخلف شاشة عالم السوشيال ميديا تسعى ”منة“ إلى البحث عن ذاتها وعن أحلامها البسيطة في الحياة.

رجلٌ ذو قلب لا يشيخ ولا يفارقه الحُب، وفتاة جميلة تصارع الواقع الحالي بكل صعوباته وماديته. يأخذانا في رحلة جميلة ومثيرة في شوارع المعادي القديمة.. رحلة بين جيلين باعد بينهما زمن طويل، بين الحب في هذا الزمان القاسي والحب في ذلك الزمن البعيد.

هل يمكن أن ننسى قصة حبٍ لا تحدث في العُمر سوى مرّة واحدة؟!

هل يمكن لكلمةٍ واحدة لم تُنطَق أن تغير مسار الحياة بالكامل؟!

في هذه الرواية نسعى للإجابة عن ذلك السؤال الصعب.. هل انتهى الحب الحقيقي ورحل مع من رحلوا في الزمن الجميل؟ أم أنه ما زال في الحياة متسع للحب الحقيقي الصادق؟!

عمرو حسين هو كاتب وروائي وقاص مصري ولد في السابع عشر من نوفمبر عام 1976 بمحافظة القاهرة بمصر، وتخرج من قسم هندسة الاتصالات بكلية هندسة جامعة القاهرة، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت الهولندية، ويعمل حاليًا مديرًا لمشروعات تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات إنتاج النفط. انتقل عمرو حسين بحكم عمله للعيش ما بين عدد من المدن العربية مثل العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تنوعت مؤلفات عمرو حسين ما بين الخيال، والرومانسية، والأدب الساخر، وكتب أولى رواياته الطويلة في عام 2012 وهي رواية الرهان، كما ألف فيلما كوميديًا بعنوان «أنا مالبلد دى»، ويواظب حاليًا على كتابة مقال أسبوعي بموقع الجريدة الإلكتروني.

صدر له

الرهان (رواية): صدرت عام 2013 عن دار الرواق للنشر والتوزيع.

تاهيتي (رواية): صدرت عام 2017 عن الدار المصرية اللبنانية.

الديناصور (رواية): صدرت عام 2021 عن دار دوّن للنشر والتوزيع.