المَجمعُ الأورشليميّ المُقدّس ينعقد في دارِ البطريركيَّة بالقدس

انعقدَ المَجمعُ الأورشليميّ المُقدّس في دارِ البطريركيَّة في القدس، اليوم الإثنين، في جلستهِ الإستثنائيَّة، برئاسةِ البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بَطريركِ المَدينةِ المُقدّسة اروشليم وسائر أعمال فلسطين والأُردن بحُضورِ أعضاءِ المَجمعِ المُقدّس.

بحثَ البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث مَع أعضاء المَجمعِ المُقدَّس عِدّة قِضايا تَخُصّ شّؤونَ البطريركيَّة وكَنائِسها وأحوال الرعايا.

وأطلع “ ثيوفيلوس الثالث” أعضاء المجمع المقدَّس سبب إنعقاد هذه الجلسة الإستثنائيَّة العاجلة، وهو إلتقائه عدد من أبناء الكنيسةِ الأُرثوذكسيَّة ورؤساء وأعضاء لجان الرعيَّة في مدينةِ عكا ولوائها، حيث وضعوا أمام “ ثيوفيلوس الثالث” أبرز مطالبِهم الرعائيَّة واحتياجاتِهم الكنسيَّة في هذه المنطقة المُهمَّة، حيث تكلموا بكلِّ مسؤوليَّة ومخافةٍ على مصلحةِ الرعيَّة وارتباطِهم الوثيق بكنيستِهم المقدسيَّة بكلِّ التحدياتِ التي تواجِههم في المنطقة.

وأبزر “ثيوفيلوس الثالث ” لأباء المجمع المقدَّس نتائجِ النقاشات الحاصلة والمقترحات المنسَّبة منهم، لإتخاذ القرار المناسب الذي يصُبُّ في مصلحةِ أبناء رعايانا في منطقة عكا.

وتلبيةً لتنسيبِ أبناء الكنيسةِ المجتمعين مع “ثيوفيلوس الثالث” الآتين من مطرانيَّة عكا وتوابعها المحروسة من الله، وللمحافظة على روح المحبَّة والوحدة، نسَبَّ “ ثيوفيلوس الثالث” رئيس أساقفةِ سبسطيَّة ثيودوسيوس(عطالله حنّا) وكيلاً بطريركيَّاً لمطرانيَّةِ عكا ولوائها، بكامل الصلاحيَّات الأُسقفيَّة لهذهِ المطرانيَّة. وتعينه رئيساً للمحكمة الكنائسيَّة في عكا.

كما تَّم نقل وتعييّن قدس الأرشمندريت سلوانوس حنونة من الأُردن وتعينه المتقدّم في كنيسة القديس جيورجيوس المتروبوليتيّة- عكا، ومعاوناً رئيس الأساقفة ثيودوسيوس في هذه المنطقة، ونائباً لرئيس المحكمة الكنائسيَّة في عكا.

تمنّى “ ثيوفيلوس الثالث” وآباء المجمع المقدَّس التوفيق في منصبِهِ الجديد الذي تبؤه في هذه المرحلة المُهمَّة والتي يتعرض بها ابناؤنا لكثير من التحديات. حيث سيتم الإعلان عن تاريخ تسليمِ سيادته مهامه الرعائيَّة الجديدة في قداسٍ احتفاليّ برأسةِ أبينا صاحب الغبطةِ ومشاركةِ المطارنة الجزيليّ الإحترام ولفيف من الإكليروس وذلك في كنيسةِ القديس جيورجيوس المتروبوليتيَّة العامرة في مدينة عكا.

كما إتخذ المجمع المقدس القرارات التاليَّة:

نقل قدس الأرشمندريت أرتيميوس من حيفا وتعينه المتقدم في كنيسة البشارة في الناصرة ومعاوناً للميتروبوليت الناصرة كرياكوس، ونائباً لرئيسِ المحكمّة الكنائسيَّة في الناصرة.

الموافقة على تنسيب رئيس اساقفةِ كرياكوبوليس خريستوفوروس مطران الأُردن، بسيامة كل من الراهب المتوحد خريسانثوس صنوبر والراهب المبتدىء خليل فواضلة شماسين إنجيليين.

نقل وتعيين قدس الأب أشعيا حداد من الأُردن ليكون كاهناً مناوباً في كنيسةِ دير التجلي في مدينةِ رام الله

نقل وتعيين قدس الأب لوقا بوشة من الأُردن ليكون كاهناً مناوباً في كنيسة القديس جيورجيوس في الزبابدة

في خِتام أعمالِ المَجمعِ رَفعَ “ ثيوفيلوس الثالث ” وأصحابُ صلواتِهم من أجلِ سَلامِ العالم وبلادِنا المقدَّسة ضارعين للإله المُتحنّنِ أن يُرسلَ روحَهُ القدّوسَ وسلامَهُ إلى العالم ويحفظَ أبناءَ الكنيسةِ المقدسيّة مِن كلِّ شدّةٍ وضرّر بشفاعاتِ الكلّيّةِ القدَّاسة سيدتنا والدةِ الإله وبنعمة القبرِ المقدّس القابلِ الحياة.