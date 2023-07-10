تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي، وفق بيان رسمي لها اليوم، عن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية، وهي كالآتي:

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، يوم السبت المقبل الموافق ١٥ يوليو حتي يوم الخميس الموافق ٢٧ يوليو.

ونوهت الوزارة إلي أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وأشارت إلي أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg