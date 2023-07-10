ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

صورة أرشيفية للطلبة
صورة أرشيفية للطلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التعليم العالي، وفق بيان رسمي لها اليوم، عن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية، وهي كالآتي: 
1)  - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
2 - عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، يوم السبت المقبل الموافق ١٥ يوليو حتي يوم الخميس الموافق ٢٧ يوليو.

ونوهت الوزارة إلي أن هذه  المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وأشارت إلي أنه  سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اختبارات قدرات الأوراق المطلوبة الاختبارات الثانوية العامة