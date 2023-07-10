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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء 2007 عمليات جراحية متنوعة خلال 3 أشهر بمستشفى ديرمواس التخصصي بالمنيا

إجراء 2007 عمليات
إجراء 2007 عمليات خلال ثلاثة أشهر بمستشفى ديرمواس
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زار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بزيارة مستشفى ديرمواس التخصصى اليوم الاثنين للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والأجهزة المعاونة إلى جانب توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال .

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
وتفقد خلال الزيارة عنبر القلب المفتوح ووحدة العناية المركزة للأطفال والحضانة الملحقة بها، وعددا من أقسام المستشفى، معربا عن تقديره لإدارة المستشفي وكافة الفرق الطبية والمساعدة علي حسن الأداء والانضباط وحسن معاملة المرضي ومستوي النظافة والتيسير علي المواطنين وتهيئة كافة سبل الراحة لهم .

من جانبه، أكد الدكتور ماجد محروس مدير مستشفي ديرمواس التخصصى على تقديم خدمة طبية متميزة من المستشفى والعاملين به ليس فقط لأبناء المنيا وإنما لأهالي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، موضحا أن المستشفى قام خلال الثلاثة شهور الماضية بإجراء : ٨٥٠ عملية رمد، و ٨١٧ عملية مياه بيضاء ، و ٣٠٠ عملية مياه زرقاء، و ٢٢ عملية مخ وأعصاب وعمود فقري، و ١٠ عمليات رباط صليبي ، و ٨ عمليات قلب مفتوح .
 

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