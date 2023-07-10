ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات فراعنة السلة يواجهن المغرب بالبطولة العربية

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة سيدات مع نظيره المغرب فى إطار منافسات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة، بعد تأهل كل منهما إلى نهائى البطولة.

وصعد المنتخب الوطنى إلى نهائى البطولة بعد الفوز على الكويت بنتيجة 58-21 فى نصف النهائى، بينما صعد المغرب بالتغلب على الجزائر 78-67.

وأسفرت مباريات الدور التمهيدى عن تصدر منتخب مصر " أ " بعد خوض 4 مباريات حقق فيها العلامة الكاملة، وجمع فيها 8 نقاط.

وفى المركز الثانى يحل منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، بينما جاء منتخب مصر "ب" ثالثا بالفوز في مباراتين والخسارة في مثلها، ثم الجزائر بالفوز في واحدة والخسارة في 3 مباريات، بينما منتخب الكويت تذيل منتخبات الدور التمهيدى بالخسارة في المباريات الأربعة.

المنتخب الوطني المغرب الجزائر البطولة العربية