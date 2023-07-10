شاب بحريني يستعرض مزايا منتدى شباب صناع السلام بجينيف

أعرب أحمد الكوهجي، أحد شباب مملكة البحرين المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، وهو أيضا طالب ماجستير تسويق بكلية البحرين الجامعية، عن سعادته البالغة بالمشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أنها مثلت فرصةً عظيمةً للتعرف على شباب من جنسيات وثقافات وأديان مختلفة.

وأكَّد الكوهجي أن هذا المنتدى المهم الذي يضم شباب من ديانات وجنسيات وثقافات متنوعة يمثل فرصة حقيقيَّة للشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل أفكارهم ومبادراتهم حول سبل تعزيز السلام العالمي.

ووجَّه الكوهجي رسالةً إلى شباب البحرين والعالم داعيًا إياهم إلى المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تُسهمَ في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، معربًا عن شكره وتقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إقامة مثل هذه الفعاليات التي من شأنها بناء جسور التواصل البناء بين شباب العالم.

وانطلقت في مدينة چنيف بسويسرا فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، وذلك خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري، بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابة من مختلف أنحاء العالم.