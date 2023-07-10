أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 في السوق المحلي

الإثنين 10/يوليو/2023 - 10:27 ص

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، لدى محلات الصاغة العاملة في مصر، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا خلال تعاملات أمس بنحو 25 جنيها للجرام الواحد مقارنة بتعاملات السبت الماضي.

سعر الذهب اليوم من عيار 24

وبلغ سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 داخل محلات الصاغة الآن 2486 جنيها للجرام، في مقابل 2514 جنيها .

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، مستوى 2175 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد، مقابل 2200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل الأسواق المحلية أمس الأحد 1864 جنيها للجرام، في مقابل 1886 جنيها للجرام .

بلغ سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات أمس الأحد 17400 جنيه، في مقابل 17600 جنيه في صباح تعاملات السبت الماضي ، بعد أن تراجع بنحو 200 جنيه.

سعر كليو الذهب

بلغ سعر كليوجرام الذهب 2 مليون و485 ألف جنيه