أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ234 ألفا و480 جنديا

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 234 ألفا و480 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و85 دبابة و7 آلاف و966 من المركبات المدرعة و4 آلاف و371 من النظم المدفعية و668 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و414 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و937 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 668 من المعدات الخاصة و3 آلاف و686 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.