اليوم.. «الأعلى للثقافة» يحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو

الإثنين 10/يوليو/2023 - 06:12 ص

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة ودورها فى بناء الجمهورية الجديدة، احتفالًا بذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وذلك بداية من اليوم الإثنين 10 يوليو حتى الأربعاء 12 يوليو الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.



يُفتتح برنامج الفعاليات فى تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين 10 يوليو 2023، بكلمة وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، يعقبه عرض لفيلم تسجيلى قصير بعنوان "ثورة يونيو بناء وطن".



ثم تبدأ أولى فعاليات البرنامج بالندوة الأولى "الثقافة وانتفاضة الوعي"، بالخامسة والنصف مساءً، يديرها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويُشارك بها كل من: الفنان أحمد عبد العزيز، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، ورئيس مؤسسة أراك للفنون، والكاتب شعبان يوسف، مؤسس ورشة الزيتون الثقافية، والروائية د.ضحى عاصي، عضو مجلس النواب المصري.