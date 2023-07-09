رئيس الاتحاد الأفريقي للكوارش: أشكر مصر على التنظيم الجيد للبطولة القارية

قال تومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش إن إقامة فعاليات النسخة التاسعة عشر للبطولة الإفريقية للكوارش في القاهرة شيء يدعو للفخر نظرا للتنظيم الجيد وزيادة عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح فعاليات البطولة الإفريقية اليوم الأحد والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل إن تلك هي زيارته الثالثة إلى مصر وفي زيارة له يجد اختلافا كبيرا في كل شيء من تطور وبنية تحتية متطورة في المنشآت الرياضية.

وقدم تومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش الشكر إلى محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على نشر رياضة الكوارش واستضافة البطولة الإفريقية.

وانطلقت فعاليات النسخة التاسعة عشر من البطولة الأفريقية للكوارش اليوم الأحد في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من 22 دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات البطولة الإفريقية للكوارش التي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 9-13 يوليو الجاري.

وحضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش والاوزبكستاني منصور ممثل الاتحاد الدولي للكوارش.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رياضة الكوارش من ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية مقدما الشكر إلى الاتحاد الدولي والافريقي للكوارش على ثقتهم في إسناد تنظيم البطولة لمصر.