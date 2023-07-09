صحة الدقهلية: إعدام 5361 كيلو أغذية فاسدة فى حملة على 643 منشأة

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 764 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد أن ذلك جاء بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 643 محضراً و سحب 23 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361 كيلو من أغذية متنوعة و 1322 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

IMG-20230709-WA0028

IMG-20230709-WA0034

IMG-20230709-WA0031

IMG-20230709-WA0029

IMG-20230709-WA0033

IMG-20230709-WA0030

IMG-20230709-WA0036

IMG-20230709-WA0035

IMG-20230709-WA0022

IMG-20230709-WA0027

IMG-20230709-WA0021

IMG-20230709-WA0023

IMG-20230709-WA0032

IMG-20230709-WA0025