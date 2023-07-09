ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: إعدام 5361 كيلو أغذية فاسدة فى حملة على 643 منشأة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 764 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد أن ذلك جاء بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار إلى أن  الحملات تمكنت من تحرير عدد 643 محضراً و سحب 23 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361 كيلو من أغذية متنوعة و 1322 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

IMG-20230709-WA0028
IMG-20230709-WA0028
IMG-20230709-WA0034
IMG-20230709-WA0034
IMG-20230709-WA0031
IMG-20230709-WA0031
IMG-20230709-WA0029
IMG-20230709-WA0029
IMG-20230709-WA0033
IMG-20230709-WA0033
IMG-20230709-WA0030
IMG-20230709-WA0030
IMG-20230709-WA0036
IMG-20230709-WA0036
IMG-20230709-WA0035
IMG-20230709-WA0035
IMG-20230709-WA0022
IMG-20230709-WA0022
IMG-20230709-WA0027
IMG-20230709-WA0027
IMG-20230709-WA0021
IMG-20230709-WA0021
IMG-20230709-WA0023
IMG-20230709-WA0023
IMG-20230709-WA0032
IMG-20230709-WA0032
IMG-20230709-WA0025
IMG-20230709-WA0025
IMG-20230709-WA0024
IMG-20230709-WA0024
إدارة مراقبة الاغذية صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة