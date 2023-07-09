رئيس "كاف" يعلن تغيير اسم دوري السوبر الإفريقي وموعد انطلاق البطولة

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأحد، المسمى الجديد لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال موتسيبي في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس"، إنه تقرر إطلاق اسم الدوري الأفريقي لكرة القدم، بدلًا من دوري السوبر الإفريقي، موضحًا أن البطولة تنطلق في أكتوبرالمقبل.

وأضاف رئيس “كاف”: لدينا أصدقاء في أوروبا وطلبوا منا عدم إطلاق اسم دوري السوبر الإفريقي على البطولة، حتى لا يتذكروا مشروع دوري السوبر الأوروبي المشروع الذي اطلقته الأندية الأوروبية الكبري في القارة العجوز ومازال محل خلاف بين الاندية والاتحاد الأوروبي “يويفا”.

وأشار “موتسبي” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من التفاصيل عن البطولة الجديدة في إفريقيا.

وتقام بطولة دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 8 فرق هي، الأهلى المصري، الوداد الرياضي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي وتلعب بنظام خروج المغلوب، حيث تبدأ من الدور ربع النهائي ثم قبل النهائي والنهائي.