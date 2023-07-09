رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر.. صور

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمبنى الاسكان الطلابي بحي الكوثر، يصاحبه كلًا من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والمهندس حسين محمدين الإدارة الهندسية بالجامعة، والدكتوره فاطمة عثمان المستشار المعماري للمشروع، والمهندس محمد لطفي ممثلًا عن الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد “عبدالخالق” أن الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة في الجامعات المصرية الحكومية لزيادة إتاحة التعليم الجامعي، والتوسع في الانشاءات الجديدة لتواكب الجامعات مثيلتها في العالم المتقدم، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات، مضيفًا أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت فى الفترة الأخيرة بإهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية التي تُنفذ بها.

وأضاف الدكتور عبدالناصر ياسين، إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وخلق المناخ الدراسي الملائم لهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم، مضيفًا ان مبني الإسكان الطلابي يقام علي مساحة 1500 م٢، بتكلفة اجمالية بلغت 20 مليون جنيه، وبسعة 400 سرير.

وأوضح المهندس حسين محمدين علي حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال التشييد والبناء لكافة الإنشاءات الجديدة للتأكد من سير العمل بها، وفقًا للجداول الزمنية، مضيفًا أن المبنى يقع بحي الكوثر، ومكون من دور أرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعم، وصالة جيمنيزيوم، وغرف إدارية ومصلي، موضحًا انه قد قام بالاشراف على تنفيذ المبني الهيئة العربية للتصنيع.