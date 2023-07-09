بالصور.. وفد “الفاو” يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء برأس سدر

استقبل مركز بحوث الصحراء برأس سدر، اليوم الأحد ، وفد منظمة الأغذية والزراعة و الزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) ، حيث تفد الوفد الأنشطة الخاصة بالمركز .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة صديق، محافظ جنوب سيناء، وفي حضور المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر .

وأبدى الوفد سعادتهم بالمستوى المتقدم بالمحطة واستكملوا الزيارة بتفقد قطيع الهجن والمهداة من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومتابعة الحالة الصحية والغذائية للقطيع.

وأعرب الوفد خلال الزيارة عن تقديره للجهود التى يبذلها العلماء والباحثون فى المحطة وتأكيده أهمية دعمهم وتشجيعهم وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لمشاكل التنمية الزراعية بالمحافظةو شملت الزيارة أيضا معمل ألبان الإبل.

كان مركز بحوث الصحراء برأس سدر قد اقام الملتقى الأول لمربي الإبل بجنوب سيناء، بمحطة بحوث رأس سدر، مارس الماضي ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وتنظمه الجمعية المصرية لعلوم الإبل، بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمحطة بحوث رأس سدر .

وبحضور مربيين وملاك الإبل بالمحافظة، ونخبة من اساتذة مركز بحوث الصحراء وأساتذة واطباء من الجمعية المصرية لعلوم الإبل وأطباء من مدرية الطب البيطري بجنوب سيناء واطباء معهد بحوث راس سدر بجانب نخبة من اساتذة كلية الطب البيطري جامعة الملك سلمان، وتمثيل من مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء ورعاية الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام المديرية.

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