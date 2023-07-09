مقتل 3 عناصر من ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في عملية مشتركة للجيشين الأوغندي والكونغولي

أعلن الكولونيل ماك هازوكاي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش الأوغندي)، أن قوات الجيشين تمكنت من قتل 3 عناصر من مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في منطقة "بيني" بإقليم كيفو الشمالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح المتحدث العسكري، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم، أن القوة المشتركة قتلت العناصر المسلحة الثلاثة الليلة الماضية في كمين نصبته بوادي "مواليكا" بمنطقة "بيني" الواقعة في إقليم "كيفو الشمالي" بشرق الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أنه جرى مصادرة أسلحة نارية كانت بحوزة المسلحين إلى جانب بضائع ومنتجات مسروقة من مواطني هذه المنطقة.

ونصح المتحدث العسكري المواطنين في منطقة وادي "مواليكا" بعدم التوغل بعمق في الوادي "نظرا لتكثيف دوريات الاستطلاع وأعمال القتال".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة "داعش" يزعم أن مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" فرعه في وسط أفريقيا.