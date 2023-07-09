لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيق في سقوط طفلة من الطابق الثاني بكرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني بكرداسة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تدعى "جني عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها اصيبت إثر سقوطها من الطابق الثاني وجري نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.