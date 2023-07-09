ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيق في سقوط طفلة من الطابق الثاني بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني بكرداسة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تدعى "جني عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها اصيبت إثر سقوطها من الطابق الثاني وجري نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة طفلة الطابق الثاني النيابة العامة بشمال الجيزة بمديرية أمن الجيزة بمنطقة المعتمدية بولاق الدكرور حفظ التحقيق حفظ التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية غرفة عمليات النجدة