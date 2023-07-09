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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 534 الف طن قمح لصوامع الشرقية

أرشيفية
أرشيفية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

 

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٨٥ طن و٤٨٣ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٤٥٧ طن و٥٢٠ كيلو قمح.

 

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

 

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية توريد القمح