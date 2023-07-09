قائد القوات البرية الأوكرانية: قواتنا تتقدم باتجاه باخموت

الأحد 09/يوليو/2023 - 02:03 م

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل التقدم باتاجه منطقة باخموت، بينما يقع الجيش الروسي في الفخاخ في بعض الأماكن.

وقال سيرسكي -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - " في اتجاه باخموت.. نحقق النجاح.. قوات الدفاع مستمرة في التقدم.. والعدو محاصر في بعض الاماكن."

كما عرض سيرسكي شريط فيديو لـ "العمل الممتاز لمجموعة" بريفيد "(الشبح) التابعة للواء الرئاسي المنفصل.

وكانت حكومة كييف قد أعلنت الأسبوع الماضي أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب جديدة في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت. وكتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني "استولت وحداتنا على أكثر من 10 مواقع في شمال وجنوب باخموت وطهرت منطقة غابات بالقرب من إيفانيفسك ".