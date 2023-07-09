بالأسماء.. رؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

