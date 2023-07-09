إزالة منازل آيلة للسقوط بعزب القصر حرصا على حياة المواطنين بالوادي الجديد.. صور

نفذت الوحدة المحلية لقرى عزب القصر التابعة لمركز ومدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، قرارات إزالة “خطر داهم”، لعدد من المنازل الآيلة للسقوط وتشكل خطر داهم على أرواح المواطنين قاطني هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر، وذلك في اطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتي تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد المهندس مجدي المطاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أن الوحدة المحلية لقرى عزب القصر أزالت عدد من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية "برباية الشرقية"، بالمشاركة مع أهالي القرية، والتي تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطني هذه المنطقة، تحت إشراف أحمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلي صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة "موط"، حيث شهدت مدينة "موط"، استمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة في الفترة المسائية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والإشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار الكثيفة التي تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها ،وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

وأكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة منازل آيلة للسقوط بعزب القصر حرصاً على حياة المواطنين بالوادي الجديد (1)

إزالة منازل آيلة للسقوط بعزب القصر حرصاً على حياة المواطنين بالوادي الجديد (2)

إزالة منازل آيلة للسقوط بعزب القصر حرصاً على حياة المواطنين بالوادي الجديد (3)