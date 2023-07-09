نهاية الإدمان.. الهيروين يحول بائع خضار إلى جثة ملقاة في القمامة بمصر القديمة

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة شخص توفي إثر جرعة هيروين زائدة، عقب عرضه على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتوفي لديه أسرة وكان لديه عمل ثابت كعربجي يبيع الخضار والفاكهه على عربة كارو ملكه، ثم تحول حاله من بضع سنوات وأهمل عمله، وبدأ في تعاطي جميع انواع المخدرات حتى وصل إلى الهيروين الذى فتك بحياته، وأصبح يتسول النقود من جيرانه لشراء المخدرات أو حتى كوب الشاى، وترك زوجته واولاده، ويوم الواقعة، تناول جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حتي سقط جثة هامدة دون أن يشعر به احد، وظل ثلاثة أيام ملقي في القمامة.

واستدعت النيابة زوجته التي أكدت على إدمانه الهيروين، ولم تتهم أحدا في وفاته، وتبين من مناظرة الجثة أنه بها حالة تعفن لمرور أيام علي الوفاه، ولا يوجد بها إصابات أو طعنات، وبها اثار حقن في الذراع، وأمرت النيابة بتشريح جثته لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من النجدة يفيد بعثور الأهالي علي جثة لشخص في العقد الرابع من العمر ملقاه في القمامه، بجوار الدائرى، ليتبين أن الجثة لشخص يدعى " "محمد ص"، في العقد الرابع من العمر ، يرتدي كامل ملابسه، تم نقله إلي المشرحه بمعرفة النيابة العامه.