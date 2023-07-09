تجديد حبس متهم بقتل جاره بسبب خلافات بدار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل جاره، بسبب خلافات الجيرة علي الطب الشرعي، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات .

وكانت أمرت النيابة بعرض المتهم علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل والتشاجر ، وحيازة أسلحة بيضاء، وأمرت بحجز متهم آخر علي ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "رامي"، كان على خلاف قديم مع جاره، وكانا يتشاجران دائمًا، ويوم الواقعة قرر المجني عليه حل المشكلة، ولكن فور نزوله من المنزل باغته المتهم بطعنة غائرة نافذة في القلب أدت الي وفاته علي الفور.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثالث، مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، أدى إلى الوفاة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لكشف ملابساتها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم .

وأكد شهود الواقعة أن المتهم باغت المجني عليه بطعنه نافذة، لم يتمكن من تفاديها، وأدت الطعنة الي سقوطه أرضا وتعرض الي نزيف شديد وتوفي قبل وصوله إلى المستشفي.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين المتهمين بالتعدي علي جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام. كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.