الثانوية العامة 2023.. طلاب الوادي الجديد: امتحان الرياضيات البحتة طويل

أدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات اليوم الأحد، في محافظة الوادي الجديد، امتحان مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، داخل 11 لجنة على مستوى محافظة الوادي الجديد.

وجرى رصد لحظات خروج طلاب الثانوية العامة، من لجان الامتحانات، وسؤالهم عن مستوى الامتحان، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط وطول الأسئلة التي تحتاج إلى وقت أطول في التفكير.

وانطلقت يوم الاثنين 12 يونيو امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

كانت 11 لجنة في الوادي الجديد قد استقبلت اليوم 2998 طالب وطالبة للثانوية العامة لأداء امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات والجيولوجيا والعلوم البيئية الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (1)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (2)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (3)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (4)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (5)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (6)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (7)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (8)

طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد (9)