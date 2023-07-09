الثانوية العامة 2023.. فرحة بين طلاب القليوبية لسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

عبر طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي علوم والأدبي عن فرحتهم بسهولة امتحان الجيولوجيا لشعبة العلمي علوم وعلم النفس لشعبة الأدبي.

وأكد الطلاب أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ونسبة الأسئلة الخاصة بالمتفوقين وقياس الذكاء كانت بسيطة في الامتحانات التي أدوها اليوم.

وأوضح بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحاني علم النفس والجيولوجيا مرت بهدوء بدون مشاكل ولم يحدث ما يعكر الصفو، وأن اللجان كانت كانت هادئة، وجرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.