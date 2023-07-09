تفاصيل الدورة الثانية لمعرض دار الأوبرا للكتاب

تنطلق اليوم الأحد في السابعة مساء فعاليات معرض دار الأوبرا للكتاب في دورته الثانية ، الذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .

يُشارك في الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب، 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلي للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي لثقافة الطفل".

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض بأكثر من 250 عنوانا ضمن سلاسل إصدارات مشروع النشر، منها أكثر من 100 عنوان جديد أصدرتهم الهيئة خلال العام الحالي 2023، ومن بينها كتاب "مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وكتاب "دوستويفسكي حياته وإبداعه" ترجمة د. سامية سليم، ورواية "نحن" ليفجيني زامياتين ترجمة نبيل رشوان، وكتاب "سحر مصر القديمة" للدكتور حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" للدكتورة شيرين جمال الدين، وكتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة، ومجموعة "ذئاب مارقة" للكاتب والروائي سمير الفيل، و"العلمانية وبؤسها" للدكتورة منى أبو سنة، وغيرها من الإصدارات المعلن عنها مؤخرا.

وتشارك قصور الثقافة بمجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي منها "الفتنة الكبرى" بجزأيه، و"الأيام"، و"نقد وإصلاح"، و"في الشعر الجاهلي"، و"تجديد ذكرى أبي العلاء"، و"مع المتنبي"، و"مرآة الإسلام"، و"من بعيد"، إضافة إلى إصدارات روائع المسرح العالمي ومنها "سيجفريد" لجان جيرودو، ترجمة كمال فريد، "والمسافر بلا متاع" لجان أنوى، ترجمة وتقديم أنور لوقا، و"الإنسان الآلي" لكاريل تشابيك" ترجمة طه محمود طه، ومجموعة كتب "الهوية" ومنها "الكتابة التاريخية من منظور المواطنة" للدكتور سمير مرقص، وكتاب "حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، و"الأقباط والقومية العربية" أبو سيف يوسف، "ومصر للمصريين" لألكسندر شولش وترجمة رءوف عباس، ومن سلسلة "الذخائر" "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "والبديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، وسلاسل "الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.