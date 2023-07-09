الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد اللجان في ختام امتحانات القسم الأدبي

اختتمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، دون ورود أي شكاوى، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الفرنسية.

وقد تفقدا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية فتحي صديق لجنة النجيلة المشتركة، واطلع خلال زيارته على حسن سير اللجنة ومستوى الامتحان.

وقال "سالم" إن كافة اللجان أنهت اليوم أعمال امتحانات القسم الأدبى دون شكوى، ولم تواجه أى عقبات خلال أداء الامتحانات على مدار الفترة كاملة والاستقرار والهدوء ساد اللجان.

و تقدم رئيس أزهر مطروح بالشكر والتقدير للمشاركين في العملية الامتحانية وقيادات المنطقة الأزهرية، وذلك لجهودهم المبذولة وأيضا قيادات المحافظة من توفير كافة الإمكانيات لراحة أبناؤنا الطلاب.

الثانوية الأزهرية 2023.. رئيس منطقة مطروح يتفقد اللجان في ختام امتحانات

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