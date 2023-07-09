الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة وإجابات امتحان التفاضل والتكامل بجروبات الغش

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي، "تليجرام"، منذ قليل، أسئلة وإجابات امتحان مادة التفاضل والتكامل، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة علمي رياضيات، منذ التاسعة صباح اليوم.

واستأنف طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، لمدة 3 ساعات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.