الرئيس القيرغيزي يتوجه إلى منغوليا لبحث سبل تعزيز العلاقات

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:12 ص

غادر الرئيس القرغيزي صدير جاباروف، اليوم الأحد، بلاده متوجهًا إلى منغوليا على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة من الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ لبحث سبل تعزيز العلاقات.

وذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية أنه خلال زيارة الدولة، سيجري الرئيس جاباروف محادثات ثنائية مع الرئيس المنغولي، ورئيس الوزراء وعدد من المسئولين كما يتم التخطيط للعديد من الأحداث والزيارات رفيعة المستوى الأخرى للمؤسسات الصناعية.

ومن المنتظر أن يبحث الطرفان تعزيز العلاقات والتعاون بين منغوليا وجمهورية قيرغيزستان، الدول التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية عميقة في منطقة آسيا الوسطى، وتعزيز الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة والأساس القانوني للعلاقات، وتكثيف العلاقات الإقليمية التعاون متعدد الأطراف.

كما سيحضر رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف افتتاح مهرجان نادام الوطني واحتفالات أخرى كضيف شرف.

