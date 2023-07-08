3 موضوعات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الـ16 بأوقاف الأقصر

أعلنت مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم السبت، عن اعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي السادس عشر بمسجد الرحمن، بمقر مجلس مدينة الطود، وذلك اعتبارا من غداً الأحد الموافق 2023/7/9 ولمدة 3 أيام.

وتضم موضوعات الأسبوع الثقافي السادس عشر الآتي: (الهجرة بين الماضي والحاضر – من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة وعوامل استقرارها – مخاطر الإدمان الالكتروني على الأطفال).

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، أن هذا الأسبوع الثقافي السادس عشر يأتي كأولى الأسابيع الثقافية بعد احتفال المديرية بعيد الأضحى المبارك، وما صاحبه من نشاط دعوى مكثف، وامتدادا للأسبوع الثقافي الرابع عشر الذي عقد بالمسجد الإدريسي بالزينية، وللأسبوع الثقافي الخامس عشر الذي عقد بمسجد أسامة الكبرى بمدينة البياضية.

وتقدم مدير أوقاف الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص، الذين يساهمون في سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بدورها المنشود، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر.

وكانت مديرية الأوقاف بالأقصر، خلال الشهرين الماضيين، قد أقامت الأسبوع الثقافي التاسع والعاشر بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمدينة الأقصر، والأسبوع الثقافي الحادي عشر بمسجد هاشم بمدينة إسنا، والأسبوع الثقافي الثاني عشر بساحة الشيخ الطيب بالقرنة، وانعقاد الأسبوع الثقافي الثالث عشر بمسجد العتيق بأرمنت الوابورات.

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الأسابيع الثقافية (4)

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