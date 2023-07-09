بالصور.. المركز الثقافي القبطي يناقش كتاب «المجتمع القبطي همومه وتطلعاته»

استقبل المركز الثقافي القبطي، مساء أمس، عددًا من المثقفين والأكاديميين لمناقشة كتاب “المجتمع القبطي.. همومه وتطلعاته” من تأليف الباحثة هالة الحفناوي.

وناقش الكتاب كل من الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وكل من: الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقا، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع، بجامعة عين شمس، وشريف بكر مدير دار العربي للنشر والتوزيع، التي أصدرت الكتاب مؤخرا، وأدار اللقاء د. سامح فوزي كبير باحثي مكتبة الإسكندرية، وعضو المجمع العلمي المصري.

وكان أبرز حضور الندوة: القس رفعت فكري، والباحث ماجد إسرائيل، والباحث مينا سليمان، والدكتور عبد الله شلبي، بجانب عدد كبير من مثقفي مصر من مختلف الفئات والطوائف.

