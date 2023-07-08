نشرة الحوادث| مقاول يطلق النار على شاب .. محاكمة جنائية للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية، ومقاول يطلق النار على شاب في التبين، وتأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان» .. إليكم التفاصيل.

إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية

https://www.albawabhnews.com/4836034



مقاول يطلق النار على شاب في التبين

https://www.albawabhnews.com/4835986



تأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان»



https://www.albawabhnews.com/4835971

حبس مسجل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق



https://www.albawabhnews.com/4836072



رجل الأعمال المتهم بدهس عامل مسجد بمنطقة التجمع يسلم نفسه لقسم الشرطة

https://www.albawabhnews.com/4836037