نشرة الحوادث| مقاول يطلق النار على شاب .. محاكمة جنائية للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية، ومقاول يطلق النار على شاب في التبين، وتأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان» .. إليكم التفاصيل.
إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية
https://www.albawabhnews.com/4836034
مقاول يطلق النار على شاب في التبين
https://www.albawabhnews.com/4835986
تأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان»
https://www.albawabhnews.com/4835971
حبس مسجل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق
https://www.albawabhnews.com/4836072
رجل الأعمال المتهم بدهس عامل مسجد بمنطقة التجمع يسلم نفسه لقسم الشرطة
https://www.albawabhnews.com/4836037