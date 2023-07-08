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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مقاول يطلق النار على شاب .. محاكمة جنائية للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها:  إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية، ومقاول يطلق النار على شاب في التبين، وتأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان» ..  إليكم التفاصيل.

 

إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية

https://www.albawabhnews.com/4836034

مقاول يطلق النار على شاب في التبين

https://www.albawabhnews.com/4835986


تأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان»


https://www.albawabhnews.com/4835971

 

حبس مسجل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق


https://www.albawabhnews.com/4836072


رجل الأعمال المتهم بدهس عامل مسجد بمنطقة التجمع يسلم نفسه لقسم الشرطة

https://www.albawabhnews.com/4836037

إحالة المتهمين الاتجار في الحشيش الهيكل الاداري للإخوان فيلا محمد صلاح