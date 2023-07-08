بايدن يوجه تحذيرًا للرئيس الصيني بعد زيارته لروسيا

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه نصح نظيره الصيني شي جين بينج، بـ"توخي الحذر" بعد زيارته للعاصمة الروسية موسكو، لافتا إلي أن بكين تعتمد على الاستثمارات الغربية.

وأوردت "رويترز" عن بايدن قوله "قلت: هذا ليس تهديدا، بل إنها ملاحظة".

وتابع بايدن أن 600 شركة أمريكية غادرت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن "الاقتصاد الصيني يعتمد اليوم على الغرب أكثر من اعتماده على الاقتصاد الروسي".

وزار الرئيس الصيني روسيا من 20 إلى 22 مارس الماضي، حيث كانت هذه أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة، كرئيس لبلاده.

وبحث قادة الصين وروسيا قضايا تعزيز التعاون بين الدولتين وتطويره، كما وقع الطرفان، بعد الزيارة، بيانا مشتركا حول المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني إلى غاية 2030.