ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القوات الخاصة السودانية تقضي على 20 عنصرا من "الدعم السريع"

الجيش السوادني
الجيش السوادني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، إن قواتًا خاصة فى الجيش السوداني، نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية، موضحًا أن العمليات النوعية للجيش السوداني في أم درمان أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصرًا من "الدعم السريع" وتدمير آليات حربية.

وتشهد العاصمة السودانية، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع"، جنوبي الخرطوم، وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني يقصف تمركزات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تهرب عناصر الدعم السريع إلى جنوب العاصمة، مع استمرار عمليات نزوح المواطنين، وتردي الأوضاع الإنسانية.

 أشار إلى استمرار التراجع الشديد بالخدمات الصحية في السودان، وأيضًا انقطاع التيار الكهربائي، مضيفًا أن هناك اتساعًا في دائرة الاشتباكات بالخرطوم وأم درمان، وأن الجيش يواصل مطاردة الدعم السريع بمختلف المواقع، ويسيطر على مختلف الجبهات بنسبة 90%، واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

اشتباكات في السودان اشتباكات عنيفة الأوضاع الإنسانية الاشتباكات الخدمات الصحية الجيش السوداني العاصمة السودانية الشعب السوداني المتمردين انقطاع التيار الكهربائي قوات الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع