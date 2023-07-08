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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئاسة: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع سيراليون في مختلف المجالات

المتحدث الرسمي لرئاسة
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
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أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، تطلع مصر للتنسيق مع دولة سيراليون الشقيقة خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات
وأضاف: مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس "جوليوس مادا بيو" بفترة رئاسية ثانية، وفي هذا الصدد تتقدم مصر بالتهنئة للرئيس جوليوس على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق، وتؤكد مساندتها له في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني.

وأكمل في بيان، اليوم السبت: "في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون، فإننا نتطلع في هذا الصدد للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس "جوليوس مادا بيو" بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق، وللشعب السيراليوني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار".

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لمستشار أحمد فهمي الوعي رئاسة الجمهورية سيراليون