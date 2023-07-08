منتخب الشباب يخسر 0/3 أمام إيطاليا في بطولة العالم للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 21 عاما، أمام نظيره الإيطالي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم المقامة حاليا في البحرين.

وجاءت نتائج الأشواط خلال المباراة كالتالي: (18-25) - (16-25) - (12-25).

وكان المنتخب قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل بنتيجة (3-0)، ويتبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك.

ويخوض منتخب مصر للشباب مباراته الثالثة والأخيرة أمام المنتخب المكسيكي في الثانية ظهر "الاثنين" المقبل ويسعى للفوز بها لاحتلال المركز الثالث في المجموعة.

وتقام اليوم 6 مباريات أخرى منها مباراتان في الثانية ظهرا الأولى بين بلغاريا وكندا في المجموعة الثالثة والمباراة الثانية بين البرازيل والمكسيك في المجموعة الثانية.

وفيما تلعب التشيك ضد الأرجنتين في المجموعة الرابعة والثانية بين إيران وتونس في المجموعة الأولى.

علي أن تختتم باقي المباريات في السابعة مساء بين أمريكا وبلجيكا في المجموعة الرابعة والثانية بين البحرين وتايلاند في المجموعة الأولى.