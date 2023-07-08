فوز طالب بهندسة القاهرة في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد

في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر لإنشاء علامة جماعية لمنتجات تمور الوادي الجديد

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فوز الطالب عبد الرحمن هانى عبد الله، طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة فى مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد والتى تم الإعلان عنها مسبقًا من خلال المحافظة والأكاديمية ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد، وقد تم اختيار اللوجو الفائز من خلال لجنة تحكيم بإشراف اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعضوية كل من د. وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي للمشروع بالاكاديمية، د. أشرف الصادق، مدير المشروع بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، د. أحمد دياب، مستشار المشروع، د. عماد سالم، مستشار المشروع، د. مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

وسيحصل الفائز على جائزة مالية وقدرها 10000 جنيه مصري، وشهادة تقدير مع احتفاظ الأكاديمية بكافة حقوق الملكية للشعار الفائز.

وقد وصل عدد المتنافسين فى هذه المسابقة إلى 299 متسابقا وتمت التصفية على مرحلتين انتهت باختيار اللوجو الفائز من جانب اللجنة، وسيتم استخدام هذا اللوجو من أجل التعبير عن العلامة الجماعية لمنتجات التمور والنخيل التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد.

وتعد العلامة الجماعية أحد الوسائل التى تستخدم لتمييز سلع أو خدمات تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، وسيتمكن أهالي الوادي الجديد الذين ينتجون التمور والمواد الغذائية الخام والمعالجة والزيوت والحرف اليدوية من نخيل الوادي الجديد، من استخدام تلك العلامة الجماعية بعد استيفاء شروط الاستخدام لتحسين وضع منتجاتهم في السوق المحلية والدولية.

وتعد هذه المسابقة ضمن تعاون محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية.