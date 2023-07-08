المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل آخر بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة عاطل لاتهامه بالشروع في قتل أحد الأشخاص في دائرة مركز شرطة البدرشين بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.

وجاء في أوراق القضية بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «محمود. ع، 35 عامًا، عاطل» قيامه في نوفمبر من العام الماضي 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما على هاتف محمول.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتطاول بالأيدي على إثرها تعدي الأول على الأخير باستخدام سلاح أبيض «مطواة» محدثًا إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ترخيص من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.